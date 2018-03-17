Сане оценил шансы "Манчестер Сити" выиграть Лигу Чемпионов
Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане оценил шансы своей команды выиграть Лигу Чемпионов.
"Лига Чемпионов - очень сложный турнир, в котором каждый матч особенный. Но у нас есть хорошие шансы пройти в финал и выиграть Лигу Чемпионов. Хоть это и будет крайне непросто" - приводит слова Сане Goal.com.
Напомним, что в четвертьфинале Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" сыграет с "Ливерпулем".
Не пропустите: Роджерс поделился ожиданиями от противостояния "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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