Сане оценил шансы "Манчестер Сити" выиграть Лигу Чемпионов

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане оценил шансы своей команды выиграть Лигу Чемпионов.

"Лига Чемпионов - очень сложный турнир, в котором каждый матч особенный. Но у нас есть хорошие шансы пройти в финал и выиграть Лигу Чемпионов. Хоть это и будет крайне непросто" - приводит слова Сане Goal.com.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" сыграет с "Ливерпулем".

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