Сане оценил свое непопадание в заявку на ЧМ-2018

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Сане оценил свое непопадание в заявку на ЧМ-2018

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане прокомментировал свое непопадание на Чемпионат Мира-2018.

"Я очень разочарован, что на сыграю на Чемпионате Мира. Впрочем, я должен уважать решение тренера. Я сделаю все возможное, чтобы вернуться в команду, став еще сильнее. Желаю успеха сборной Германии в России. Вперед за трофеем!" - написал Сане в своем Instagram.

В минувшем сезоне 22-летний Сане провел за "Манчестер Сити" 49 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 19 результативных передач.

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