Сане опубликовал прощальное письмо, адресованное "Манчестер Сити"

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Сане опубликовал прощальное письмо, адресованное "Манчестер Сити"

Новичок "Баварии" Лерой Сане обратился в твиттере к своему бывшему клубу "Манчестер Сити".

"Большое спасибо за прекрасное время и поддержку в течение последних четырёх лет. Это было действительно напряжённое и успешное время, которое я точно не забуду. Мы одержали много побед, забили кучу голов, побили несколько рекордов и вместе завоевали семь трофеев. Спасибо всем болельщикам, персоналу и моим партнёрам по команде! Я всегда буду помнить это время с большой радостью и гордостью. Конечно, хотелось бы поблагодарить моего тренера Хосепа Гвардиолу, который сделал меня более совершенным. Я многому научился и горжусь тем, что был участвовал в этом путешествии", - написал Сане в прощальном письме.

Напомним, что 24-летний футболист заключил с "Баварией" пятилетний контракт. Его трансфер вместе с бонусами обойдётся "ротен" в 60 миллионов евро.

Сане выступал за "Сити" с 2016 года, сыграл 135 матчей, забил 39 голов и сделал 45 ассистов.

Не пропустите: Лерой Сане определился с игровым номером в "Баварии". | http://soccernews.ru
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