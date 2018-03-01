Сане отдал 11 голевой пас в этом сезоне, больше только у одного игрока

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде играет с "Арсеналом".

Счет в этом поединке открыл Бернарду Силва, которому ассистировал Лерой Сане.

Стоит отметить, что для Сане этот голевой пас стал 11-м в этом сезоне в Премьер-лиге. Больше только у его партнера по команде Кевина Де Брюйне (14).

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