Сане отказался продлевать контракт с "Манчестер Сити". Летом он едва не перешел в "Баварию"
Немецкий нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане отказался продлевать контракт с клубом, сообщает Bild.
По сведениям издания, английский клуб предлагал футболисту новое соглашение с улучшенными финансовыми условиями, но получил отказ.
Напомним, что в летнее трансферное окно форвард был близок к переходу в "Баварию", но в одном из матчей порвал связки колена и выбыл из строя на длительный срок.
23-летний Сане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. Всего за английский клуб он провел 134 матча во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 45 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9