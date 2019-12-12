Сане отказался продлевать контракт с "Манчестер Сити". Летом он едва не перешел в "Баварию"

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Сане отказался продлевать контракт с "Манчестер Сити". Летом он едва не перешел в "Баварию"
Немецкий нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане отказался продлевать контракт с клубом, сообщает Bild.

По сведениям издания, английский клуб предлагал футболисту новое соглашение с улучшенными финансовыми условиями, но получил отказ.

Напомним, что в летнее трансферное окно форвард был близок к переходу в "Баварию", но в одном из матчей порвал связки колена и выбыл из строя на длительный срок.

23-летний Сане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. Всего за английский клуб он провел 134 матча во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 45 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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