Сане отклонил предложение "Манчестер Сити" о продлении контракта

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Сане отклонил предложение "Манчестер Сити" о продлении контракта

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане твёрдо намерен сменить команду во время летнего трансферного окна.

Как сообщает Sky Sport, "горожане" предприняли очередную попытку продлить контракт с немцем, однако тот снова ответил отказом.

24-летний футболист собирается по окончании сезона перейти в "Баварию" и ждёт, когда клубы согласуют детали сделки.

Напомним, что действующее соглашение Сане с "Сити" истекает в 2021 году.

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