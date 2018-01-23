Сане отметился шестью результативными действиями в последних шести матчах
В ответном полуфинальном матче Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" в гостях играет с "Бристоль Сити".
Счет в концовке первой половины открыл немецкий нападающий манкунианцев Лерой Сане.
Стоит отметить, что 22-летний Сане поучаствовали в шести голах "горожан" (3 мяча и 3 голевых паса) в последних шести матчах за клуб.
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Сане отметился шестью результативными действиями в последних шести матчах
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|24
|22
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|24
|20