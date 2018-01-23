Сане отметился шестью результативными действиями в последних шести матчах

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Сане отметился шестью результативными действиями в последних шести матчах

В ответном полуфинальном матче Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" в гостях играет с "Бристоль Сити".

Счет в концовке первой половины открыл немецкий нападающий манкунианцев Лерой Сане.

Стоит отметить, что 22-летний Сане поучаствовали в шести голах "горожан" (3 мяча и 3 голевых паса) в последних шести матчах за клуб.

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