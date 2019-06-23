Сане ответил на предложение "Баварии"

Переход вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане в "Баварию" не состоится.

Как сообщает The Sun, футболист отклонил предложение мюнхенского клуба. Сане полагает, что для дальнейшего развития ему лучше остаться в АПЛ.

Контракт 23-летнего немца с "горожанами" рассчитан до 2021 года. В минувшем сезоне на его счету 16 голов и 18 ассистов в 47 играх.

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