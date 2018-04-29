Сане - первый игрок, возрастом до 23 лет, в ведущих чемпионатах, забивший больше 10 мячей и отдавший больше 10 голевых пасов

Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане отметился голом в матче 36-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма".

Благодаря этому на счету 22-летнего вингера стало 10 голов в Премьер-лиге. Кроме того, он отдал 12 результативных передач.

Стоит отметить, что Сане - первый игрок в этом сезоне, возрастом до 23 лет, в ведущих чемпионатах, забивший больше 10 мячей и отдавший больше 10 голевых пасов.

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