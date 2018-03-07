Сане поучаствовал в девяти голах "Манчестер Сити" в 12 матчах в 2018 году

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" сыграет с "Базелем".

Немецкий нападающий манкунианцев Лерой Сане поучаствовал в девяти голах (4 мяча и 5 голевых пасов) в 12 матчах в 2018 году.

Всего в этом сезоне 22-летний Сане провел 38 матчей, забил 12 матчей и отдал 15 результативных передач.

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