Сане признан лучшим молодым игроком сезона в Англии

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане признан лучшим молодым игроком Англии по итогам текущего сезона.

В борьбе за награду 22-летний немец опередил Эдерсона ("Манчестер Сити"), Райана Сессеньона ("Фулхэм"), Рахима Стерлинга ("Манчестер Сити"), Харри Кейна ("Тоттенхэм") и Маркуса Рэшфорда ("Манчестер Юнайтед").

В этом сезоне в рамках АПЛ Сане сыграл за "Манчестер Сити" 28 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 12 ассистов.

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