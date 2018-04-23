Сане признан лучшим молодым игроком сезона в Англии

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Сане признан лучшим молодым игроком сезона в Англии

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане признан лучшим молодым игроком Англии по итогам текущего сезона.

В борьбе за награду 22-летний немец опередил Эдерсона ("Манчестер Сити"), Райана Сессеньона ("Фулхэм"), Рахима Стерлинга ("Манчестер Сити"), Харри Кейна ("Тоттенхэм") и Маркуса Рэшфорда ("Манчестер Юнайтед").

В этом сезоне в рамках АПЛ Сане сыграл за "Манчестер Сити" 28 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 12 ассистов. 

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Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
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