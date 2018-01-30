Сане прокомментировал свою травму

Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане в твиттере прокомментировал свою травму.

"Благодарю всех за ваши сообщения вчера и сегодня! У меня травма связок голеностопа, но она не настолько серьёзная, как это могло показаться вчера. Уже скоро начнётся восстановление, постараюсь вернуться на поле как можно скорее" - написал 22-летний немец.

Напомним, что Сане может пропустить три месяца. Однако официально данная информация пока не подтверждена. | http://soccernews.ru