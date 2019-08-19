Сане прооперировал врач, тесно сотрудничающий с "Баварией"

Теги бавария мюнхенманчестер ситилерой сане

Сане прооперировал врач, тесно сотрудничающий с "Баварией"

Появилось косвенное доказательство того, что "Бавария" не отказалась от приобретения вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

По информации Bild, колено 23-летнего футболиста оперировал доктор Кристиан Финк, который тесно сотрудничает с мюнхенским клубом.

Сообщается, что хирург также занимался лечением игроков "Баварии" Лукаса Эрнандеса и Корентена Толиссо.

Напомним, что Сане получил травму крестообразных связок и выбыл из строя на 6-7 месяцев.

Не пропустите: "Бавария" может отложить покупку Сане. | http://soccernews.ru
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