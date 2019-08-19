Сане прооперировал врач, тесно сотрудничающий с "Баварией"
Появилось косвенное доказательство того, что "Бавария" не отказалась от приобретения вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.
По информации Bild, колено 23-летнего футболиста оперировал доктор Кристиан Финк, который тесно сотрудничает с мюнхенским клубом.
Сообщается, что хирург также занимался лечением игроков "Баварии" Лукаса Эрнандеса и Корентена Толиссо.
Напомним, что Сане получил травму крестообразных связок и выбыл из строя на 6-7 месяцев.
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