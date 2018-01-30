Сане пропустит около трёх месяцев

СМИ узнали, сколько пропустит полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане, получивший травму голеностопного сустава в кубковом матче с "Кардифф Сити".

Так, издание L'Équipe утверждает, что сроки восстановления 22-летнего немца составят порядка трёх месяцев.

В этом сезоне Сане сыграл за "горожан" 33 матча, забил 11 голов и сделал 14 результативных передач.

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