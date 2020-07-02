Сане прошёл медобследование и поехал в офис руководства "Баварии"

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Сане прошёл медобследование и поехал в офис руководства "Баварии"

Трансфер вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане в "Баварию", вероятно, будет оформлен в ближайшие часы.

Звёздный немец уже прошёл вторую часть медицинского обследования, после чего уехал на встречу с руководителями мюнхенского клуба.

По информации Bild, "Бавария" заплатит за Сане 50 миллионов евро и заключит с ним пятилетний контракт.

24-летний футболист выступал за "Сити" с 2016 года, сыграл 135 матчей, забил 39 голов и сделал 45 ассистов.

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