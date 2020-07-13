Сане провел первую тренировку в "Баварии"

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Сане провел первую тренировку в "Баварии"

Новый игрок "Баварии" Лерой Сане провел первую тренировку в составе немецкого клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды. Футболист работал в группе с Никласом Зюле.

"Был очень рад вернуться на поле и завершить свою первую тренировку в "Баварии". Я очень рад был здесь", - заявил Сане.

Напомним, футболист перешел в "Баварию" 3 июля. 24-летний футболист заключил пятилетний контракт с командой. Рыночная стоимость игрока - 49 миллионов евро.

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