Сане провел первую тренировку за последние 4,5 месяца
Травмированный немецкий нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане приступил к тренировкам. Об этом сообщил сам футболист в своем Instagram.
Футболист провел первую тренировку за последние 4,5 месяца. 4 августа он получил разрыв связок колена в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля", после чего перенес операцию и с тех пор не выходил на поле.
Напомним, что летом Сане мог перейти в "Баварию", но из-за травмы его трансфер сорвался.
23-летний Сане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. Всего он провел за английский клуб 134 матча во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 45 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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