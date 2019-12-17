Сане провел первую тренировку за последние 4,5 месяца

Теги манчестер ситилерой санебавария мюнхентравмы

Сане провел первую тренировку за последние 4,5 месяца

Травмированный немецкий нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане приступил к тренировкам. Об этом сообщил сам футболист в своем Instagram.

Футболист провел первую тренировку за последние 4,5 месяца. 4 августа он получил разрыв связок колена в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля", после чего перенес операцию и с тех пор не выходил на поле.

Напомним, что летом Сане мог перейти в "Баварию", но из-за травмы его трансфер сорвался.

23-летний Сане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. Всего он провел за английский клуб 134 матча во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 45 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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