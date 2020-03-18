Сане рассказал, как проходит его восстановление после разрыва "крестов"

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане рассказал, что он продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки колена.

"Это самая тяжелая травма в моей карьере. Курс восстановления самый длительный. Это тяжело. Сложнее всего в первый день после операции, так как ты вообще не можешь двигаться. Это совсем не то, к чему привыкли спортсмены.

Тебе приходится заставлять себя работать каждый день. Ты понимаешь, что это длительный процесс восстановления, но это хороший шанс усилить свои слабые стороны. Поэтому я решил хорошо восстановиться и вернуться сильнее, чем был.

Вся команда поддержала меня и мне это очень помогло", - приводит слова Сане официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что 24-летний Сане может перейти в "Баварию". Его контракт с английским клубом действует до лета 2021 года.

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