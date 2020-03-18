Сане рассказал, как проходит его восстановление после разрыва "крестов"
Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане рассказал, что он продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки колена.
"Это самая тяжелая травма в моей карьере. Курс восстановления самый длительный. Это тяжело. Сложнее всего в первый день после операции, так как ты вообще не можешь двигаться. Это совсем не то, к чему привыкли спортсмены.
Тебе приходится заставлять себя работать каждый день. Ты понимаешь, что это длительный процесс восстановления, но это хороший шанс усилить свои слабые стороны. Поэтому я решил хорошо восстановиться и вернуться сильнее, чем был.
Вся команда поддержала меня и мне это очень помогло", - приводит слова Сане официальный сайт клуба.
Ранее сообщалось, что 24-летний Сане может перейти в "Баварию". Его контракт с английским клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18