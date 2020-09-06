Сане рассказал о своих целях и задачах в "Баварии"

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Сане рассказал о своих целях и задачах в "Баварии"

Новичок "Баварии" Лерой Сане рассказал о своих целях в немецком клубе.

Напомним, полузащитник перешел из "Манчестер Сити" в "Баварию" в начале июля 2020 года. Контракт с 24-летним футболистом подписан до 30 июня 2025 года.

"Я хочу показывать свой максимум и волновать фанатов в каждой игре. Фанатам должно быть радостно, глядя на нашу игру. И, конечно, я хочу завоевать как можно больше побед и титулов. Никогда не сдаваться, всегда идти вперед и оставаться голодным - это все, что важно для меня", - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.

18 сентября "Бавария" сыграет с "Шальке" в рамках 1-го тура Бундеслиги.

А еще: "Бавария" нацелилась на защитника "Арсенала"| http://soccernews.ru
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