Сане рассказал о своих целях и задачах в "Баварии"
Новичок "Баварии" Лерой Сане рассказал о своих целях в немецком клубе.
Напомним, полузащитник перешел из "Манчестер Сити" в "Баварию" в начале июля 2020 года. Контракт с 24-летним футболистом подписан до 30 июня 2025 года.
"Я хочу показывать свой максимум и волновать фанатов в каждой игре. Фанатам должно быть радостно, глядя на нашу игру. И, конечно, я хочу завоевать как можно больше побед и титулов. Никогда не сдаваться, всегда идти вперед и оставаться голодным - это все, что важно для меня", - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.
18 сентября "Бавария" сыграет с "Шальке" в рамках 1-го тура Бундеслиги.
А еще: "Бавария" нацелилась на защитника "Арсенала"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20