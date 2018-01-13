Сане рассказал, при каких обстаятельствах он готов летом завершить карьеру

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане пошутил о возможном завершении карьеры.

"Если выиграю несколько титулов с "Сити" и "Чемпионат Мира в этом году, то, думаю, завершу карьеру... в 22! Тогда это будет просто невероятный год. Я получаю удовольствие от нынешнего сезона, от того, как мы играем. Мы идем первыми в турнирной таблице, и у нас хороший шанс стать чемпионами АПЛ" - приводит слова Сане The Sun.

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