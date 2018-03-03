Сане раздумывает над переходом в "Реал"

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Сане раздумывает над переходом в "Реал"

Форвард "Манчестер Сити" Лерой Сане может продолжить карьеру в "Реале".

Как сообщает испанская пресса, 22-летний игрок может стать хорошей заменой для Гарета Бэйла, которого сватают в АПЛ.

Действующее соглашение Сане с "горожанами" рассчитано до лета 2021 года.

В этом сезоне Сане провел 37 матчей, забил 12 голов и отдал 15 ассистов.

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