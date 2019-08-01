Сане согласился перейти в "Баварию"

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Сане согласился перейти в "Баварию"
Немецкий нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане готов перейти в "Баварию", сообщает Kicker.

По сведениям издания, мюнхенский клуб заплатит за футболиста более 100 миллионов евро. Форвард подпишет с "Баварией" контракт на четыре или пять лет.

23-летний Сане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел за английский клуб 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с "горожанами" действует до лета 2021 года.

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