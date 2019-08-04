Сане согласовал условия личного контракта с "Баварией"

Теги лерой санеманчестер ситибавария мюнхентрансферы

Сане согласовал условия личного контракта с "Баварией"

Хавбек "Манчестер Сити" Лерой Сане готов стать игроком "Баварии". Об этом пишет Sky Sport.

По информации издания, футболист уже согласовал условия контракта с клубом. "Бавария" будет платить игроку 18 миллионов евро в год.

Сумма трансфера может составить 150-160 миллионов евро.

Если переход состоится, то трансфер 23-летнего Сане станет рекордным в истории "Баварии" и Бундеслиги.

За английский клуб футболист провел 133 матча, забил 39 голов и сделал 45 результативных передач.

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