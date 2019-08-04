Сане травмировался в матче за Суперкубок Англии. Он близок к переходу в "Баварию"

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане травмировался в игре с "Ливерпулем" за Суперкубок Англии.

Футболист вынужден был покинуть поле на 13-й минуте встречи. На поле его сменил Габриэл Жезус.

Напомним, что в услугах Сане заинтересована "Бавария". Ранее СМИ утверждали, что трансфер могут закрыть на следующей неделе.

"Горожане" хотят выручить с продажи Сане не менее 150 миллионов евро.

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