Сане: "У меня больше нет проблем с дыханием"

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Сане: "У меня больше нет проблем с дыханием"

Немецкий нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане заявил, что ему успешно сделали операцию на носу, которая исправила проблемы с дыханием.

"Из-за операции на носу я не играл на Кубке Конфедераций. Мне не удавалось нормально дышать, поэтому пришлось выделить время на лечение. Это была серьезная проблема. Порой во время матчей мне было тяжело дышать. Но теперь все в порядке", - приводит слова Сане ESPN.

В минувшем сезоне 21-летний Сане провел за "Манчестер Сити" 35 матчей и забил 9 голов.

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