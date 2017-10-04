Сане установил рекорд АПЛ

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане установил рекорд английской Премьер-лиги, став самым быстрым игроком в истории турнира.

Как сообщает Manchester Evening News, в недавнем матче против "Челси" 21-летний немец развил скорость до 35,48 км/час.

Таким образом, Сане превзошёл достижение нападающего "Лестера" Джейми Варди, установленное в сезоне 2015/16.

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