Сане уступает по числу голевых передач в АПЛ только одному игроку

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Сане уступает по числу голевых передач в АПЛ только одному игроку

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане отметился результативной передачей в матче чемпионата Англии против "Брайтона" (1:1, первый тайм).

Этот голевой пас стал для него 13-м в нынешнем сезоне в матчах АПЛ.

По этому показателю Сане уступает только своему одноклубнику Кевину Де Брюйне, который отдал 15 голевых передач в этом сезоне.

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