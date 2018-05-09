Сане уступает по числу голевых передач в АПЛ только одному игроку

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане отметился результативной передачей в матче чемпионата Англии против "Брайтона" (1:1, первый тайм).

Этот голевой пас стал для него 13-м в нынешнем сезоне в матчах АПЛ.

По этому показателю Сане уступает только своему одноклубнику Кевину Де Брюйне, который отдал 15 голевых передач в этом сезоне.

Не пропустите: "Манчестер Сити" повторил рекорд АПЛ. | http://soccernews.ru