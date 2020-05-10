Сане уже в "Баварии"? Рассказываем, что известно на данный момент

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Сане уже в "Баварии"? Рассказываем, что известно на данный момент

"Бавария" торгует Сане уже год. Прошлым летом трансфер казался неизбежным – Ковач даже неосторожно сказал, что уверен в приобретении Лероя. Однако в августе вингер получил серьезную травму, которая все сорвала. "Манчестер Сити" тогда требовал за свою звезду 150 млн евро, "Бавария" заявляла, что готова отдать не больше 100 млн, а сойтись должны были на отметке "где-то посередине". За сезон Сане не сыграл ни одного матча. Когда восстановление футболиста подходило к логическому завершению, бабахнула пандемия. Из-за простоя, завершения контракта (действует до лета 2021-го) и общего коронавирусного кризиса стоимость Лероя сильно упала. Теперь "Бавария" начинает переговоры с 40 млн евро.

"Бавария" может действовать с позиции силы, потому что сам футболист настроен продолжить карьеру в Мюнхене. Говорят, что в раздевалке "Сити" он уже сообщил об этом партнерам. У Сане много причин: как профессиональные (он верит, что с "Баварией" больше шансов выиграть Лигу Чемпионов, особенно после бана "Манчестер Сити"), так и социальные. По информации The Athletic, родители футболиста хотят, чтобы он переехал в Мюнхен. Вторая половинка Лероя – модель Кэндис Брук – разделяет это мнение. Более того, сам Сане считает, что маленькую дочь лучше воспитывать в Германии. В "Баварии" играют его лучшие друзья – Леон Горецка и Йосуа Киммих. Они также активно побуждают Сане к трансферу. Есть еще один показательный момент. Гвардиола во всех клубах посылает подопечных лечиться по особым методикам к своему другу Рамону Кугата. А Сане отказался от услуг Кугата! После порванных "крестов" его оперировал хирург, которого посоветовал главный врач "Баварии" Мюллер-Вольфарт – у него с Пепом были страшные конфликты во время работы тренера в Бундеслиге.

В течении года произошло много событий, которые могли отдалить Сане от "Баварии". Вингер изменил агентов, с которыми летом договаривался мюнхенский клуб – вместо конторы Дэвида Бекхэма немец начал сотрудничать с агентством Пини Захави. "Баварию" возглавил Ганси Флик, который в совершенстве знает Лероя по выступлениям в молодежных сборных Германии, где он курировал. Знает не только его игровой класс, но и своенравный характер. Флик холодно воспринимал перспективу приобретения Сане, предпочитая Тимо Вернера и Кая Хаверца. Тренер не поддерживал спортивного директора Салихамиджича в его одержимости этим трансфером. Впрочем, впоследствии Флик изменил свои взгляды на возможность поработать с Сане (или должен был изменить – в "Баварии" во время трансферов мнение главного тренера не на первом месте). Недавно Sport Bild сообщил, что коуч позвонил Лерою, и они 30 минут говорили о проекте "Бавария" и роли 24-летнего вингера в нем. По информации того же источника, стороны согласовали 5-летний контракт. А новые агенты Сане публично заявляют: единственный клуб, где Лерой видит свое будущее – это "Бавария". Если раньше "Ротэн" сомневались относительно Сане, то теперь уверены, что он хочет играть за клуб.

Пеп Гвардиола ценит талант Сане и хочет, чтобы тот остался в Манчестере, но падать перед ним на колени не собирается. "Манчестер Сити" заверил каталонца, что Лерою предложили продолжить сотрудничество на хороших условиях. Поэтому Пеп спокойный. С его точки зрения клуб и тренерский штаб сделали все возможное, чтобы удержать немца. Далее выбор за игроком. "У меня нет сомнений в его игровых качествах, но я много раз говорил, что у каждого своя семья, свои желания, свои мечты. Все вопросы к Лерою и его агентам", – комментировал потенциальный трансфер Гвардиола. Контракт Сане с "Манчестер Сити" завершается через год, поэтому у "горожан" очень ограниченный выбор - отпустить его сейчас дешево, или через сезон бесплатно. Английская пресса писала, что Сити склоняется ко второму варианту и категорически отказывается отпускать Сане за копейки. Правда, авторитетные журналисты The Athletic сообщают, что стороны все же провернут трансфер этим летом. Скорее всего, "Манчестер Сити" убедит "Баварию" и получит более 40 млн евро.

Нужен ли Сане "Баварии"? На этот вопрос в комментарии Abendzeitung грамотно и четко ответил Константин Экнер – один из лучших экспертов по тактике в Германии. "Сане очень похож на Кингсли Комана. Соответственно, возникает дилемма: есть ли смысл покупать Сане за большую сумму, если он, возможно, не сможет проявить в "Баварии" все свои лучшие качества? Сане провел сильный сезон в "Сити" два с половиной года назад, когда он играл на позиции классического вингера: мог на скорости идти в обводку, обыгрывать один в один на фланге. Когда "Манчестер Сити" начал сильнее ориентироваться на владение мячом, ему пришлось больше работать в условиях ограниченного пространства. Как следствие, Лерой уже не выглядел настолько мощно и потерял постоянное место в стартовом составе. В Бундеслиге ему придется еще чаще играть против команд, которые глубоко сидят в обороне. Ситуаций один в один будет еще меньше, а необходимость творить в условиях минимального пространства только возрастет".

 

На флангах атаки "Баварии" основными сейчас считаются крутой Серж Гнабри и травматичный Кингсли Коман. Там может сыграть Томас Мюллер, на подстраховке – Иван Перишич, которого планируют выкупить из "Интера". Этого мало! Усиление необходимо, но мюнхенцам нужен немного другой типаж футболиста: универсальный исполнитель, гибкий в тактическом плане. Тот же Кай Хаверц подошел бы лучше. Не стоит забывать об имиджевой составляющей. Руководство "Баварии" в один голос кричит, что клуб будет подписывать звезд мирового уровня. Прошлым летом после срыва трансфера Сане пришлось срочно арендовать Коутиньо, чтобы соблюсти обещание. Теперь доступных звезд не так много: Тимо Вернер рвется в "Ливерпул"ь, Кай Хаверц пока не прочь остаться в "Байере". А здесь элитный футболист сборной Германии сам просится в клуб. Еще и подписать его можно относительно дешево. Такой шанс "Бавария" упустить просто не имеет права!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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