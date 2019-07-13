Сане - в приоритете, Вернер - в воздухе, остальные - на карандаше! Мы промониторили немецкие СМИ на предмет потенциальных трансферов "Баварии""

На фоне довольно интересного усиления дортмундской "Боруссии", о котором мы поговорим в следующих материалах, "Бавария" все еще продолжает по большей мере "отмалчиваться" и воспевать себя старыми заслугами в виде подписаний двух центральных защитников сборной Франции – Лукаса Эрнандеса и Бенжамена Павара. Оба обошлись клубу в довольно приличную копейку (как мы знаем, "Бавария" до последнего считала копейки и не ввязывалась в "большую гонку купюрных перестрелок"), но информация перед началом лета говорила о том, что у боссов "красных" довольно много копеек, которые те готовы пустить на тотальное обновление состава. Редакция Soccernews решила вспомнить немецкий язык и открыть авторитетные ресурсы, чтобы найти на них "баварский след". Получилось довольно плодотворно!

Начнем с главного – приоритетным вариантом для "Баварии" остается Лерой Сане. Мюнхенцы ждут сигнала от немецкого вингера, после чего сформируют солидное предложение для "Манчестер Сити". Сане пока еще не определился со своим будущим – очень вероятно, что он останется в Англии. Ковач в одной из пресс-конференций отсыпал комплиментами Лероя: "Сане точно усилил бы "Баварию". Мы видели его уровень в матчах за "Манчестер Сити" и сборную Германии". Похожая ситуация и с Усманом Дембеле. Главный тренер также подтвердил интерес клуба к французу, однако сам футболист пока не сообщил о желании вернуться в Германию. Однако, планы Дембеле должны существенно измениться после прихода в Барселону Гризманна (вчера каталонцы официально объявили о трансфере француза). "Бавария" надеется выиграть от этого "эффекта домино" (Напомним, что в "Барсу" может прийти еще и Неймар, эпопея с его уходом из ПСЖ далека от завершения). Авторитетный журналист Кристиан Фальк сообщает, что мюнхенцы готовы подписать одного из этих футболистов на замену Роббену и Рибери. Как сообщают немецкие СМИ, на трансфер вингера в заначке у "немецкого Голливуда" лежит немалая сумма.

"It is well known that we are still looking for a wide player."



Bayern step up Sane transfer chase as City star returns from holiday https://t.co/Rtrsts0RT5 — Standard Sport (@standardsport) 9 липня 2019 р.

Интерес к Каллуму Хадсону-Одои сохраняется. "Мое мнение по нему не изменилась", – заявил Салихомиджич, который и лоббировал приобретение 18-летнего вингера зимой. Впрочем, "Челси" не впечатлен предложениями Баварии – лондонцы не рассматривают вариант продажи своего таланта. А после прихода на "Стэмфорд Бридж" Фрэнка Лэмпарда энтузиазм относительно трансфера в Германию погас и у самого футболиста. В случае отказа Сане, Дембеле и Одои, "Бавария" создала список альтернатив на фланги атаки. Руководство клуба уже встречалось с представителями Хакима Зиеша ("Аякс"), Янника Феррейры-Карраско ("Далянь Ифан") и Стевена Бергвейна (ПСВ). Проблема в том, что Мюнхен не может дать им конкретики относительно будущего в составе "красной машины" из-за молчания Сане и Дембеле. Также в списке "B" (то есть запасном) от Sport Bild (хоть и "желтая" газета, но весьма авторитетная) фигурируют Леон Бейли из "Байера" и Марио Манджукич из "Ювентуса". Возвращение хорвата было бы прекрасным трансфером за небольшую цену (до 20 млн евро) – он сможет подменять в центре атаки Роберта Левандовски и добавить разнообразности на флангах (ввиду того, что он частенько играл там в последние годы в "Ювентусе"). Сам поляк, к слову, подпишет новый контракт с "Баварией" – никаких разговоров о его уходе, которые были в предыдущие годы, нет! В то же время Kicker сообщает об интересе к вингеру "Ромы" Дженгизу Ундеру и латералю "Монако" Беньямину Хенриксу (однако, эти варианты пишем на бумагу, а в голове держим пометку "очень запасными").

Callum Hudson-Odoi on brink of new Chelsea deal after talks with Frank Lampard amid Bayern Munich transfer interest https://t.co/DbtsU6blPf — The Sun - Chelsea (@SunChelsea) 6 липня 2019 р.

Sport Bild пишет о заинтересованности к испанским хавбекам – Данни Ольмо ("Динамо" Загреб) и Марк Рока ("Эспаньол") поразили скаутов на победном Чемпионате Европы 2019 U-21. "Баварии" следует активизировать переговоры, чтобы выиграть борьбу за этих перспективных парней. Оба в перспективе способны заменить Тьяго Алькантару, а значит это очень интересные варианты на фоне неудачной попытки пригласить Родри. Но это дела будущего, а в настоящем имеем еще более интересную картину: весной Ули Хёнесс заинтриговал громким заявлением в кулуарах: "Если бы вы знали, о чем мы уже договорились на лето". Как выяснил Sport Bild, президент "Баварии" говорил о Лукасе Эрнандесе и Тимо Вернере. Однако с игроком сборной Германии все не так просто. Мюнхенцы получили от Вернера согласие на трансфер, но не спешат его оформлять. План руководства следующий: если сорвутся приобретения топ-вингеров, Тимо выкупят уже этим летом; если же придется потратить сотню миллионов на Сане или Дембеле, тогда трансфер Тимо отложится на следующее лето. В 2020-м контракт Вернера и "РБ Лейпциг" завершается, и "Бавария" рассчитывает подписать игрока бесплатно. Но "быки" категорически не желают отпускать форварда даром, а сам Вернер возмущен тем, что его трансфер не в приоритете у боссов "немецкого Голливуда". По информации Kicker, до сих пор "Лейпци"г не получал никаких предложений касательно своего лидера. Конкуренты вполне могут перехватить Тимо на пути в Мюнхен. Кроме Вернера, на лето 2020 Бавария запланировала приобретение лучшего молодого немецкого футболиста - Кая Хавертца из леверкузенского "Байера".

Усиление центра защиты после продажи Матса Хуммельса пока на втором плане. В клубе уверены, что французских новичков Лукас Эрнандес и Бенжамен Павар, купленных в общей сложности более чем за 100 млн евро, будет достаточно, ведь в команде остаются Никлас Зюле и Жером Боатенг (планы "Баварии" все-таки отдать куда-то "не бегущего" Боатенга все еще маячат в европейской прессе. В этом заинтересован сам Нико Ковач, которому немец для построения игры не нужен. Да вот адекватных покупателей что-то нет). Напоследок: приобретение "нового Нойера" Александра Нюбеля из "Шальке", судя по всему, откладывается на следующие трансферные окна. Клуб заинтересован в перспективном голкипере, однако уверен в хорошей форме "старого" Нойера на сезон 2019/20. А "Шальке" активно работает над продлением контракта с Нюбелем.

Игорь Малиенко | soccernews.ru