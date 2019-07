Сане - в приоритете, Вернер - в воздухе, остальные - на карандаше! Мы промониторили немецкие СМИ на предмет потенциальных трансферов "Баварии""

На фоне довольно интересного усиления дортмундской "Боруссии", о котором мы поговорим в следующих материалах, "Бавария" все еще продолжает по большей мере "отмалчиваться" и воспевать себя старыми заслугами в виде подписаний двух центральных защитников сборной Франции – Лукаса Эрнандеса и Бенжамена Павара. Оба обошлись клубу в довольно приличную копейку (как мы знаем, "Бавария" до последнего считала копейки и не ввязывалась в "большую гонку купюрных перестрелок"), но информация перед началом лета говорила о том, что у боссов "красных" довольно много копеек, которые те готовы пустить на тотальное обновление состава. Редакция Soccernews решила вспомнить немецкий язык и открыть авторитетные ресурсы, чтобы найти на них "баварский след". Получилось довольно плодотворно!

Начнем с главного – приоритетным вариантом для "Баварии" остается Лерой Сане. Мюнхенцы ждут сигнала от немецкого вингера, после чего сформируют солидное предложение для "Манчестер Сити". Сане пока еще не определился со своим будущим – очень вероятно, что он останется в Англии. Ковач в одной из пресс-конференций отсыпал комплиментами Лероя: "Сане точно усилил бы "Баварию". Мы видели его уровень в матчах за "Манчестер Сити" и сборную Германии". Похожая ситуация и с Усманом Дембеле. Главный тренер также подтвердил интерес клуба к французу, однако сам футболист пока не сообщил о желании вернуться в Германию. Однако, планы Дембеле должны существенно измениться после прихода в Барселону Гризманна (вчера каталонцы официально объявили о трансфере француза). "Бавария" надеется выиграть от этого "эффекта домино" (Напомним, что в "Барсу" может прийти еще и Неймар, эпопея с его уходом из ПСЖ далека от завершения). Авторитетный журналист Кристиан Фальк сообщает, что мюнхенцы готовы подписать одного из этих футболистов на замену Роббену и Рибери. Как сообщают немецкие СМИ, на трансфер вингера в заначке у "немецкого Голливуда" лежит немалая сумма.

"It is well known that we are still looking for a wide player."



