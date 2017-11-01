Сане: "Выиграть "Золотой мяч" в течение ближайших трех-пяти лет будет сложно"

Вингер английского "Манчестер Сити" Лерой Сане оценил свои шансы выиграть в будущем "Золотой мяч".

" Конечно, выиграть "Золотой мяч" - это мечта. Но я не буду говорить, что я хочу выиграть эту награду в течение ближайших трех-пяти лет, это не имеет смысла. Если бы я сказал это, меня бы высмеяли и сказали, что выше меня находится много ярких игроков - и это правда. Очень сложно выиграть эту награду, когда на нее претендуют так много молодых игроков, которые будут иметь такую же цель на ближайшие годы ", - цитирует 21-летнего немца le10sport.

Напомним, "Манчестер Сити" готовит новый контракт для Гвардиолы. | soccernews.ru