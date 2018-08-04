Сане высказался о конкуренции с Махрезом

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане поделился своим отношением к возможной конкуренции с Риядом Махрезом.

"Напротив - я счастлив! Мне нравится конкуренция. Рияд - очень хороший человек. Когда я впервые его здесь встретил, он мне показался открытым, приятным человеком и по-настоящему классным футболистом. Думаю, об этом знали все в "Лестере", поэтому я рад, что теперь он с нами" - приводит слова Сане Sky Sports.

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