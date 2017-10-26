Сане является лучшим бомбардиром АПЛ по числу голов в домашних матчах

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Сане является лучшим бомбардиром АПЛ по числу голов в домашних матчах

Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане чаще всех в Премьер-лиге забивает в домашних матчах, сообщает Squawka.

В этом сезоне 21-летний Сане забил 5 голов в 5 поединках на своем поле.

Всего на его счету 7 мячей и 4 результативные передачи в 14 поединках в этом сезоне.

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