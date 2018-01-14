Сане забил третий гол в ворота "Ливерпуля", чаще, чем другим клубам

Теги манчестер ситиливерпульлерой сане

Сане забил третий гол в ворота "Ливерпуля", чаще, чем другим клубам

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях играет с "Ливерпулем".

В концовке первой половины встречи счет сравнял полузащитник манкунианцев Лерой Сане.

Стоит отметить, что хавбек забил третий гол в своей карьере в ворота "Ливерпуля".

22-летний Сане забивает "Ливерпулю" чаще, чем другим клубам.

Не пропустите: Окслейд-Чемберлен забил за "Ливерпуль" столько же голов в АПЛ, сколько в составе "Арсенала" за последние три сезона. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 22 62
2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Челси 23 47
4 Ливерпуль 22 44
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 22 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов