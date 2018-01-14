Сане забил третий гол в ворота "Ливерпуля", чаще, чем другим клубам

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях играет с "Ливерпулем".

В концовке первой половины встречи счет сравнял полузащитник манкунианцев Лерой Сане.

Стоит отметить, что хавбек забил третий гол в своей карьере в ворота "Ливерпуля".

22-летний Сане забивает "Ливерпулю" чаще, чем другим клубам.

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