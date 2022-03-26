Санкции помешали "Челси" усилиться американским вратарём

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Санкции помешали "Челси" усилиться американским вратарём

Фото твиттер Фабрицио Романо

Лондонский "Челси" не смог подписать голкипера "Чикаго Файр" Габриэля Слонину, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, "синие" вели переговоры о трансфере 17-летнего стража ворот, но сделка сорвалась из-за санкций.

Планировалось, что "Челси" купит американского вратаря за сумму от 6 до 7 миллионов евро.

Также ожидалось, что Слонина до 2023 года продолжит выступать за "Чикаго Файр" на правах аренды.

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