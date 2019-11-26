Санкции WADA не коснутся Евро-2020

16 Теги россия

Санкции WADA не коснутся Евро-2020

Agence France-Presse сообщает, что сборная России сможет принять участие в финальной части Евро-2020.

Также отмечается, что Санкт-Петербург примет четыре матча континентального первенства, как и планировалось изначально.

Источник агенства во Всемирном допинговом агентстве утверждает, что вероятные санкции в отношении России не коснутся Чемпионата Европы.

"Евро не подпадает под категорию major event, о которой говорится в рекомендациях WADA. Это не Чемпионат Мира. Поэтому рекомендации WADA не распространяются на этот турнир", - пояснил источник. 

Напомним, что на питерском стадионе "Газпром Арена" пройдут три встречи группового этапа и один четвертьфинал ЧЕ-2020.

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Комментарии

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крoш
крoш

Педик, ты думал что только ты умеешь троллить других? Я тебя пидора буду троллить ежедневно, пока тебя гандона опять не забанят, за гадости на Месси. Так и знай!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хрыстя,не позорься,ты только умеешь писать матом гадости,сиди у себя в Хохляндии под шконкой и даже невысовывайся,мой облитый спермой друг!

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крoш
крoш

Второй раз предупреждать вафлист не буду! Я тебя пидора здесь буду гонять до тех пор, пока админ тебя не будет банить под любым своим первым комментом!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лысого ты будешь гонять в палате №6,стукачок!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мы с ним общаемся нормально как знакомые.Ты не мухомор - you fucking idiot!

крoш
крoш

0k, не обижайся. Я тебе не мухомор, которого ты затроллил, что он уже почти не появляется на сайте!

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вафлист - твое школьное прозвище.Твоя сестра рассказывала

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крoш
крoш

вот, уже обиделся, но всёравно надрочил) продолжай дальше, вафлюган! )))))))))))))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вынь свой язык из попки гнома,извращенец!))

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крoш
крoш

вафлюган, а почему в нижних комментах только по одному минусу надрочил? а ну надрочи ещё сечас же! ))))))))))))))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

У меня нет как 15 аккаунтов здесь,как у тебя,любитель мальчиков!))))))

крoш
крoш

Мухомор: "Под санкции VADA не попадает рот дмиртиявладимировича, в который ежедневно любит срать Месси"

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ты сегодня уже выпил свою крушлосуточную норму мочи в рамках уринотерапии,которую тебе прописал доктор?

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крoш
крoш

забаный ты педик, особенно через желание себе надрочить плюсов, а другим влепить минаса. дрочи и дальше, вафлист! )))))))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не приписывай свои действия при фотографии гнома другим,сосунок! ))))))

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крoш
крoш

то что ты вафлист, подтвердила твоя реакция на мой коммент. дрочи дальше пидарок)))))))))

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