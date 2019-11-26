Санкции WADA не коснутся Евро-2020

Agence France-Presse сообщает, что сборная России сможет принять участие в финальной части Евро-2020.

Также отмечается, что Санкт-Петербург примет четыре матча континентального первенства, как и планировалось изначально.

Источник агенства во Всемирном допинговом агентстве утверждает, что вероятные санкции в отношении России не коснутся Чемпионата Европы.

"Евро не подпадает под категорию major event, о которой говорится в рекомендациях WADA. Это не Чемпионат Мира. Поэтому рекомендации WADA не распространяются на этот турнир", - пояснил источник.

Напомним, что на питерском стадионе "Газпром Арена" пройдут три встречи группового этапа и один четвертьфинал ЧЕ-2020.

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