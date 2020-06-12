Санкт-Петербург готов принять больше матчей Евро-2020
Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин порассуждал о возможном увеличении числа матчей, которые примет город.
"17 числа пройдёт исполком УЕФА, на котором будут подведены все итоги. Есть вопросы по двум-трём городам, но в целом УЕФА исходит из того, что концепция сохранится, и все 12 городов примут матчи Евро. 17 июня на исполкоме будет подведена черта, дальше тянуть некуда, надо определяться. Сможет ли Санкт-Петербург принять больше матчей, если какие-то города-организаторы не смогут этого сделать? Теоретически это возможно. Любой город может принять больше матчей, чем запланированные четыре. Но об этом пока рано говорить. Я бы подождал момента, когда уже точно будет понятно, кто сможет или не сможет принять матчи, и уже тогда делал бы какие-то заявления. Сейчас это не очень этично. Мы исходим из того, что все города примут матчи. Если ситуация изменится, то мы будем обсуждать это и с политическим руководством страны, и с городом. Думаю, технически Санкт-Петербург справится с любой нагрузкой, которая будет согласована с УЕФА", - сказал Сорокин.
Напомним, что в Санкт-Петербурге планируется проведение трёх матчей группового этапа Евро-2020 и одного четвертьфинального поединка.
Также стоит отметить, что в связи с пандемией коронавируса УЕФА перенёс континентальное первенство на следующее лето.
Не пропустите: Комличенко порассуждал о задачах сборной России на Евро-2020. | http://soccernews.ru
главное
-
Вчера состоялся официальный рестарт Ла Лиги! Кто выиграл, а кто проиграл от карантина, и что будет дальше - разбираемся
-
"Интер" предлагал "Локомотиву" скидку на Жоау Мариу, но клуб скрыл это от "РЖД"
-
Все без исключения матчи Лиги Чемпионов этого сезона пройдут в Лиссабоне
-
"Локомотив" готовит новый контракт для Алексея Миранчука
-
Главные новости дня: 11 июня
Лента новостей
-
"Челси" может оформить трансфер Вернера до конца недели
-
Это'О: "Люди выставляют Моуринью спорной личностью, но это ложь"
-
Санкт-Петербург готов принять больше матчей Евро-2020
-
Ванда Нара пожаловалась на отношение к женщинам в мире футбола
-
Дортмундская "Боруссия" заинтересована в продлении аренды Хакими
-
Милевский рассказал, как подрался с Алиевым на сборах
-
"Барселона" нацелилась на аргентинского таланта
-
Мендьета: "Если бы не травмы, Черышев мог бы добиться большего"
-
Савин рассказал, как по ошибке попросил Газзаева "чпокнуть ЦСКА"
-
ПСЖ близок к покупке защитника "Милана"
-
2
Это′О: "Месси должен играть до 70 лет"
-
Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА раньше середины июля
-
Диего Форлан оценил перспективы Смолова в "Сельте"
-
Кашшаи рассказал, когда на матчах РПЛ будут работать девушки-арбитры
-
"Интер" ведёт переговоры с "новым Пирло" об условиях личного контракта
-
Вчера состоялся официальный рестарт Ла Лиги! Кто выиграл, а кто проиграл от карантина, и что будет дальше - разбираемся
-
"Ливерпуль" может отпраздновать чемпионство на парковке возле стадиона "Эвертона"
-
Евсеев: "Добрым словом и пистолетом тренер может добиться большего"
-
Игрокам и тренерам "Зенита" вернули полноценные зарплаты
-
"Лилль" определился со стоимостью Осимхена
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1