Санкт-Петербург готов принять больше матчей Евро-2020

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин порассуждал о возможном увеличении числа матчей, которые примет город.

"17 числа пройдёт исполком УЕФА, на котором будут подведены все итоги. Есть вопросы по двум-трём городам, но в целом УЕФА исходит из того, что концепция сохранится, и все 12 городов примут матчи Евро. 17 июня на исполкоме будет подведена черта, дальше тянуть некуда, надо определяться. Сможет ли Санкт-Петербург принять больше матчей, если какие-то города-организаторы не смогут этого сделать? Теоретически это возможно. Любой город может принять больше матчей, чем запланированные четыре. Но об этом пока рано говорить. Я бы подождал момента, когда уже точно будет понятно, кто сможет или не сможет принять матчи, и уже тогда делал бы какие-то заявления. Сейчас это не очень этично. Мы исходим из того, что все города примут матчи. Если ситуация изменится, то мы будем обсуждать это и с политическим руководством страны, и с городом. Думаю, технически Санкт-Петербург справится с любой нагрузкой, которая будет согласована с УЕФА", - сказал Сорокин.

Напомним, что в Санкт-Петербурге планируется проведение трёх матчей группового этапа Евро-2020 и одного четвертьфинального поединка.

Также стоит отметить, что в связи с пандемией коронавируса УЕФА перенёс континентальное первенство на следующее лето.

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