Санкт-Петербург может лишиться права на проведение матчей Евро-2020

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Санкт-Петербург может лишиться права на проведение матчей Евро-2020

УЕФА может изменить формат проведения Евро-2020 из-за пандемии коронавируса, утверждает The Sun.

По информации источника, чтобы снизить риски распространения заболевания, рассматривается вариант с сокращением числа городов, принимающих турнир.

Наибольшие шансы потерять право принимать игры имеют Баку (из-за обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе) и Санкт-Петербург. Также в зоне риска Бильбао, который не может реализовать все билеты на встречи континентального первенства.

Напомним, что Евро-2020 должен пройти в 12 городах в период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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