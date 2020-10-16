Санкт-Петербург может лишиться права на проведение матчей Евро-2020
УЕФА может изменить формат проведения Евро-2020 из-за пандемии коронавируса, утверждает The Sun.
По информации источника, чтобы снизить риски распространения заболевания, рассматривается вариант с сокращением числа городов, принимающих турнир.
Наибольшие шансы потерять право принимать игры имеют Баку (из-за обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе) и Санкт-Петербург. Также в зоне риска Бильбао, который не может реализовать все билеты на встречи континентального первенства.
Напомним, что Евро-2020 должен пройти в 12 городах в период с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Не пропустите: Кто поедет на Евро-2020? Вчера определились финалисты плей-офф Лиги Наций, не обошлось без интересного. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1