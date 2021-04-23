Санкт-Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020 и другие решения УЕФА

Сегодня УЕФА внёс изменения в календарь Чемпионата Европы-2020, который пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Права на проведение матчей континентального первенства лишились Дублин и Бильбао, а вот Мюнхен в последний момент подтвердил готовность принимать игры со зрителями на трибунах.

Встречи группового этапа Евро из ирландской столицы решено перенести в Санкт-Петербург, а баски уступили статус города-хозяина Севилье.

Расписание матчей турнира на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге:

12 июня: Бельгия - Россия, 22:00 мск

14 июня: Польша - Словакия, 19:00 мск

16 июня: Финляндия - Россия, 16:00 мск

18 июня: Швеция - Словакия, 16:00 мск

21 июня: Финляндия - Бельгия, 22:00 мск

23 июня: Швеция - Польша, 19:00 мск

2 июля: матч 1/4 финала, 19:00 мск.

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