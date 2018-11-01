Санкт-Петербург претендует на проведение финала Лиги Чемпионов в 2021 году

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Санкт-Петербург претендует на проведение финала Лиги Чемпионов в 2021 году

Санкт-Петербург претендует на проведение финала Лиги Чемпионов в 2021 году, сообщает официальный сайт УЕФА.

Конкурентом российского города выступит немецкий Мюнхен. До 15 февраля 2019 года заинтересованные стороны должны предоставить окончательные заявки. А победитель будет выбран в мае-июне.

Отметим, что речь идёт о "Санкт-Петербург Арене" и "Альянц-Арене".

Стадион из северной столицы России уже принимал матчи ЧМ-2018, а также примет поединки Евро-2020.

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