Саньоль: "Должны были сыграть эффективнее, но таков футбол"

Исполняющий обязанности главного тренера "Баварии" Вилли Саньоль подвёл итоги матча седьмого тура немецкой Бундеслиги против "Герты".

"Мы недовольны этим результатом. Когда ведёшь со счётом 2:0, то, конечно, нужно демонстрировать концентрацию и дисциплину. У нас было много моментов, но мы забили лишь два мяча. Мы разочарованы, должны были сыграть эффективнее, но таков футбол. Мы должны принять ситуацию такой, какая она есть. Без нужной концентрации мы не будем лучшей командой Германии. И дело не только в защите. Дело во всей команде. Мы должны лучше взаимодействовать и быть более сбалансированными. Теперь во время перерыва на матчи сборных спокойно всё проанализируем" - цитирует Саньоля официальный сайт клуба.

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