"Бавария" рассталась с Вилли Саньолем, который работал находился в тренерском штабе бывшего наставника Карло Анчелотти.

"Саньоль покинул "Баварию". Он не получит компенсацию, так как входил в тренерский штаб Анчелотти. Хайнкес захотел, чтобы ему помогали проверенные люди", - сказал

спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич в интервью Bild.

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