Саньоль: "После финала ЧМ-2006 я выкурил 250 сигарет за десять минут"

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Саньоль: "После финала ЧМ-2006 я выкурил 250 сигарет за десять минут"

Экс-игрок сборной Франции Вилли Саньоль рассказал о своих эмоциях после финала ЧМ-2006.

Напомним, что тогда Италия одолела французов в серии пенальти, а Зинедин Зидан был удален в дополнительное время за удар головой Матерацци.

"Зидан извинялся после матча, однако я извинения не принял. Мы были раздавлены. Я выкурил в туалете 250 сигарет за десять минут. После этой игры мы два года не общались с Зиданом", - приводит слова Саньоля Football Italia.

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