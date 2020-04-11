Саньоль: "После финала ЧМ-2006 я выкурил 250 сигарет за десять минут"
Экс-игрок сборной Франции Вилли Саньоль рассказал о своих эмоциях после финала ЧМ-2006.
Напомним, что тогда Италия одолела французов в серии пенальти, а Зинедин Зидан был удален в дополнительное время за удар головой Матерацци.
"Зидан извинялся после матча, однако я извинения не принял. Мы были раздавлены. Я выкурил в туалете 250 сигарет за десять минут. После этой игры мы два года не общались с Зиданом", - приводит слова Саньоля Football Italia.
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