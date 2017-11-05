Сансоне стал первым футболистом Ла Лиги, который оформил дубль, выйдя на замену

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле обыграл "Малагу" со счетом 2:0.

Оба мяча "подводников" на счету итальянского нападающего Николы Сансоне, который вышел на замену в середине второго тайма.

Стоит отметить, что форварда стал первым футболистом Ла Лиги в этом сезоне, который оформил дубль, выйдя на замену.

В нынешнем сезоне 26-летний Сансоне провел за "Вильярреал" 9 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

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