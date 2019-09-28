Санти Касорла установил личный рекорд результативности

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Санти Касорла установил личный рекорд результативности

Полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла снова забил в матче Примеры. В этот раз он реализовал пенальти в ворота "Бетиса".

Как сообщает Gracenote Live, 34-летний испанец впервые в карьере отличился в трёх играх чемпионата подряд.

Ранее ветерану "жёлтой субмарины" удалось огорчить "Вальядолид" и "Барселону".

Всего в нынешнем сезоне Касорла забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 7 матчах за "Вильярреал".

Не пропустите: Матч 2-го круга Ла Лиги между "Реалом" и "Барселоной" пройдет 1 марта. | http://soccernews.ru
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