Санти Касорла установил личный рекорд результативности

Полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла снова забил в матче Примеры. В этот раз он реализовал пенальти в ворота "Бетиса".

Как сообщает Gracenote Live, 34-летний испанец впервые в карьере отличился в трёх играх чемпионата подряд.

Ранее ветерану "жёлтой субмарины" удалось огорчить "Вальядолид" и "Барселону".

Всего в нынешнем сезоне Касорла забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 7 матчах за "Вильярреал".

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