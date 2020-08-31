Санти Касорла забил красивый гол в дебютном матче за "Аль-Садд"
Испанский полузащитник "Аль-Садда" Санти Касорла отметился красивым голом в полуфинальном матче Кубка Звездной Лиги Катара с "Аль-Ахли" (2:0).
Хавбек открыл счет на 71-й минуте, поразив верхний угол ворота соперника точным ударом из-за пределов штрафной площади. Для него это был дебютный матч за катарский клуб.
2019-2020 Ooredoo Cup - Semi-final:— Alkass Digital (@alkassdigital) August 29, 2020
⚽️GOAL 71'
Al Ahli SC 0⃣-1⃣ Al Sadd SC
SCORER: Santi Cazorla#OoredooCup #السد #الاهلي pic.twitter.com/SlC3a4GDeN
35-летний Касорла перешел в "Аль-Ахли" из "Вильярреала" в августе 2020 года на правах свободного агента. Ранее он играл за "Рекреативо", "Малагу" и "Арсенал". За сборную Испании сыграл 81 матч и забил 15 мячей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аль-Ахли
|18
|52
|2
|Asyouty Sport
|19
|35
|3
|Замалек
|18
|35
|4
|Аль-Мокавлун Аль-Араб
|18
|33
|5
|Эль-Иттихад
|18
|28
|6
|Семуха
|18
|25
|7
|ЕНППИ
|19
|25
|8
|Эль-Энтаг Эль-Харби
|17
|23
|9
|Исмаили
|18
|22
|10
|Эль-Масри
|17
|20
|11
|Эль-Гунах
|18
|20
|12
|Харас Эль-Ходуд
|17
|19
|13
|Асван ФК
|18
|18
|14
|Миср Эль-Макаша
|18
|17
|15
|Эль-Гейш
|19
|17
|16
|Танта
|19
|16
|17
|Вади дегла
|18
|15
|18
|Masr
|17
|11