Санти Касорла забил красивый гол в дебютном матче за "Аль-Садд"

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Санти Касорла забил красивый гол в дебютном матче за "Аль-Садд"

Испанский полузащитник "Аль-Садда" Санти Касорла отметился красивым голом в полуфинальном матче Кубка Звездной Лиги Катара с "Аль-Ахли" (2:0).

Хавбек открыл счет на 71-й минуте, поразив верхний угол ворота соперника точным ударом из-за пределов штрафной площади. Для него это был дебютный матч за катарский клуб.

35-летний Касорла перешел в "Аль-Ахли" из "Вильярреала" в августе 2020 года на правах свободного агента. Ранее он играл за "Рекреативо", "Малагу" и "Арсенал". За сборную Испании сыграл 81 матч и забил 15 мячей.

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