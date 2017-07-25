Сантон перейдет из "Интера" в "Сампдорию"

"Сампдория" ведет переговоры о покупке защитника "Интера" Давиде Сантона, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб принял решение продать игрока, так как он не входит в планы главного тренера Лучано Спаллетти.

26-летний Сантон выступает за "Интер" с 2008 по 2011 годы, а также с 2015 года, провел за клуб 98 матчей.

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