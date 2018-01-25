"Сантос" арендовал Габигола

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"Сантос" арендовал Габигола

"Сантос" на своём официальном сайте объявил о возвращении форварда Габриэла Барбозы.

Бразильский клуб арендовал 21-летнего футболиста до лета 2018 года за 1,5 миллиона евро.

Напомним, что права на Габигола принадлежат "Интеру", а первую половину нынешнего сезона нападающий провёл в "Бенфике".

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