"Сантос" арендует форварда "Интера"

Бразильский нападающий "Интера" Габриэл Барбоза близок к переходу в "Сантос", сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, бразильский клуб арендует футболиста до лета 2019 года за 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне 20-летний форвард был признан худшим футболистом в Италии.

В первой половине этого сезона Барбоза выступал за "Бенфику" на правах аренды, но не сумел проявить себя и португальцы вернули его "Интеру" бесплатно.

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