"Сантос" готов принять предложение "Спартака" по своему защитнику

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"Сантос" готов принять предложение "Спартака" по своему защитнику

"Сантос" готов принять предложение "Спартака" по своему защитнику Лукасу Вериссимо, сообщает Gazeta Esportiva.

По информации источника, "красно-белые" предложили восемь миллионов евро и эта сумма полностью устраивает бразильский клуб.

Ожидается, что переход Вериссимо в "Спартак" состоится в январе.

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