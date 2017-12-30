"Сантос" готов принять предложение "Спартака" по своему защитнику Лукасу Вериссимо, сообщает Gazeta Esportiva.

По информации источника, "красно-белые" предложили восемь миллионов евро и эта сумма полностью устраивает бразильский клуб.

Ожидается, что переход Вериссимо в "Спартак" состоится в январе.

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