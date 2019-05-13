"Сантос" готовит предложение по хавбеку "Зенита"
Полузащитник питерского "Зенита" Эрнани стал трансферной целью "Сантоса", сообщают российские СМИ.
"Рыбы" готовы купить 25-летнего футболиста во время летнего межсезонья за пять миллионов евро.
Эрнани выступает за "Зенит" с 2017 года, сыграл 36 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Сдавался в аренду "Сент-Этьену".
Контракт бразильца с "сине-бело-голубыми" истекает в 2021 году. Его стоимость оценивается в 4 миллиона евро.
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